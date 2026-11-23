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RIO DE JANEIRO Ministério Público Eleitoral defende rejeição de recurso por 2° turno no Rio de Janeiro O MPE defendeu que o registro de candidatura de Garotinho estava indeferido na data do pleito

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou pela rejeição do recurso da coligação do ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) contra a anulação dos votos do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) e, consequentemente, pela realização do segundo turno no Estado.

O parecer foi assinado no domingo, 22, pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, e enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com a manifestação, o mérito do caso já foi analisado pelo TSE e o recurso apresentado não traz argumentos que justifiquem modificar a decisão anterior.

O MPE defendeu que o registro de candidatura de Garotinho estava indeferido na data do pleito, em um processo que ainda previa recurso por parte do candidato, e que os votos foram contabilizados em caráter provisório.

No entanto, o indeferimento da candidatura foi confirmado e a condição sub judice encerrada. A Justiça Eleitoral, portanto, declarou a nulidade desses votos e determinou a recontagem dos votos.

"O pronunciamento do TSE também afastou as alegações fundadas na soberania popular e na proteção da confiança. Para tanto, assentou que os eleitores conheciam o elevado risco de anulação, diante da decisão unânime do TRE e da ampla divulgação da inelegibilidade. Ponderou, ainda, que a soberania popular se manifesta igualmente na escolha da maioria do eleitorado e no próprio voto nulo deliberado", escreveu.

"A irresignação da coligação revela, portanto, mero inconformismo com a solução adotada. Os embargos de declaração não se prestam a reabrir o julgamento nem a obter pronunciamento em tese destinado a orientar casos futuros", concluiu.

O MPE manifestou-se também contra a entrada do Diretório Nacional do PSB no processo para apoiar o segundo turno.

"O Diretório Nacional não lançou candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro e, por isso mesmo, não é diretamente afetado pela eventual realização do 2º turno. O interesse demonstrado pelo requerente, portanto, é meramente político e não jurídico", argumentou.

O MPE também destaca que a sigla, por meio do órgão regional, já integra a coligação "Juntos para Mudar Coragem para Reconstruir", que entrou com o recurso.

Entenda o caso das eleições no Rio de Janeiro

A disputa do governo do Rio terminou com a vitória de Douglas Ruas (PL), dias após o primeiro turno das eleições. O resultado se deu após o TSE indeferir a candidatura de Anthony Garotinho, terceiro colocado na corrida. Antes da decisão do TSE, Ruas e Paes iam para o segundo turno.

Com a anulação dos 270 mil votos de Garotinho - ou seja, exclusão deles para o cálculo dos votos válidos - houve mudanças nas porcentagens dos candidatos. Douglas Ruas passou a ter 50,88% dos votos, contra 44,16% de Paes. O novo resultado deu a vitória a Ruas, já no primeiro turno, e suspendeu o segundo turno.

Paes e sua coligação "Juntos para Mudar Coragem para Reconstruir" têm defendido a realização de um segundo turno para o governo do Rio de Janeiro e protocolaram um recurso no TSE para que o resultado do primeiro turno seja mantido e haja segundo turno no Estado.

A defesa argumenta que os votos destinados a Garotinho não devem corresponder aos votos "nulos" previstos no diploma constitucional, uma vez que os eleitores queriam destinar o seu voto a um candidato.

"O eleitor destinou o voto a alguém, e, se depois esse voto perde eficácia, a perda decorre de vício do candidato, não de escolha do eleitor", argumenta.

Além disso, o PSD também entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a anulação dos votos de Garotinho pelo TSE

No último dia 12, o ministro do STF Cristiano Zanin negou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) protocolada pelo partido por considerar que ela foi utilizada como substituta de recurso. Segundo a decisão do magistrado, o PSD utilizou equivocadamente a ação antes de esgotar todos os recursos na Justiça Eleitoral.

Dias depois, na última terça-feira, 17, a coligação de Paes entrou com um pedido ao TSE para que o julgamento do recurso do segundo turno do Rio seja marcado com "a maior brevidade possível".

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