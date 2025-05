A- A+

Eleições de 2024 Ministério Publico Eleitoral denuncia Pablo Marçal por difamação e laudo falso contra Boulos Ex-coach divulgou documento para insinuar uso de cocaína do concorrente às vésperas do primeiro turno da disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024

O Ministério Público Eleitoral (MPE) denunciou o ex-coach Pablo Marçal por difamação contra Guilherme Boulos ( PSOL) nas eleições de 2024.

Na disputa, o então candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo fez uma série de acusações e insinuações de que Boulos faria uso de cocaína, culminando com a divulgação de um laudo falso às vésperas do primeiro turno em suas redes sociais.

A denúncia foi feita pela promotora Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis. Ela aponta que a primeira difamação ocorreu em 8 de agosto, durante debate transmitido ao vivo pela TV Bandeirantes.

Nesse dia, Marçal insinuou que Boulos era usuário de drogas, colocando o dedo em uma das narinas e simulando uma aspiração.

O segundo episódio ocorreu no mesmo dia, em entrevista coletiva a jornalistas. Marçal reforçou o discurso e chamou Boulos de "cheirador de cocaína". As duas situações tinham "nítido caráter ofensivo à reputação da vítima", afirmou a promotora.

Com relação ao falso laudo, divulgado no dia 4 de outubro, o Ministério Público destaca que Marçal agiu em conjunto com o biomédico Luiz Teixeira da Silva Júnior, que teria elaborado o documento, e com o advogado Tassio Renam Souza Botelho, que teria publicado o laudo na conta de Instagram do ex-coach.

— Pablo Marçal é um mentiroso contumaz e deve pagar pelos seus crimes. Esperamos que a Justiça seja feita. Antes tarde do que nunca — disse Boulos sobre o caso.

A reportagem procurou Marçal e tenta contato com Tassio Renam e com o biomédico Luiz Teixeira, que não responderam até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

