Política Ministério Público realiza 132 audiências de custódia neste domingo para ouvir presos em atos terror O mutirão para agilizar as audiências de custódia está no quinto dia e soma 789 audiências feitas que levaram a 538 prisões preventivas

Ao menos 132 pessoas presas pela participação nos atos terroristas do último domingo, que culminaram na invasão dos prédios dos Três Poderes, devem ser ouvidas neste domingo por equipes do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O mutirão para agilizar as audiências de custódia está no quinto dia e soma 789 audiências feitas que levaram a 538 prisões preventivas.

De acordo com o MPF, as audiências começam as 7h e vão até 2h do dia seguindo. Só no sábado já foram ouvidos 263 presos, sendo que houve 165 pedidos de prisão. Outras 89 pessoas foram liberadas, mas com imposição de medidas cautelares, como proibição do acesso às redes sociais ou de sair do país.

