Ministra da Gestão atribui greves a declaração de Lula

A- A+

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "estimulou" os trabalhadores e movimentos sociais a pressionarem o governo e que por isso pode haver alguma greve.

Esther foi questionada por Lula sobre "grevezinhas". A ministra respondeu que o governo federal retomou o diálogo com os servidores públicos desde o começo da nova gestão e que, por isso, os trabalhaores "fazem a pressão deles".

Esther, então, após pontuar que houve um sucateamento do serviço público nos útlimos anos, afirmou que Lula "estimulou todo mundo a fazer pressão" e que por isso "eles se animaram para pedir". A ministra, então, admitiu a possibilidade de greve.

— E a gente precisou retomar esse diálogo com os trabalhadores. E ai, toda vez que a gente retoma o diálogo, as expectativas aumentam também. E eles sabem que no nosso governo a gente lida de forma democrática, super dialogando com eles, e ai eles fazem a pressão deles. O senhor estimulou todo mundo a fazer pressão. O senhor disse para todos os movimentos sociais, trabalhadores, que eles deviam pedir, então eles claro se animam para pedir. Então claro, pode ser que tenha alguma greve porque obviamente, o ministro Haddad está aqui, o ministro Rui, a gente tem discutido um espaço orçamentário para isso, não é tão grande, então as expectativas estão altas, a gente não tem tanto recursos, mas estamos dialogando com todo mundo.

Veja também

Justiça Moraes nega recurso de Bolsonaro contra condenação no TSE