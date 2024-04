Lula e ministra da Saúde inauguram nova fábrica de medicamentos em Goiana, nesta quinta (4)

A- A+

Em parceria com a Hemobrás, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, participa de entrevista coletiva nesta quarta-feira (3) no Bugan Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul, às 16h. O tema da pauta é a nova fábrica e o Projeto Buriti, destinado a medicamentos biotecnológicos e recombinantes, com inaguração nesta quinta-feira (4), em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No evento, a Hemobrás fará uma apresentação da estrutura da nova fábrica, que amplia o Complexo Econômico-Industrial da Saúde. A Fábrica de Recombinantes, no município de Goiana, na Zona da Mata Norte, corresponde ao Bloco 7 da empresa e será responsável exclusivamente pela produção de medicamentos feitos por biotecnologia, inicialmente o Hemo-8R (Fator VIII Recombinante da Hemobrás), utilizado para o tratamento de Hemofilia A.

Segundo o Governo Federal, a nova fábrica chega para abastecer 100% da demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo medicamento fator VIII recombinante. Assim, deve ser eliminada a dependência externa. A capacidade produtiva, ainda segundo a gestão, é de 1,2 bilhão de unidades internacionais de fator VIII por ano, com possibilidade de ampliação futura.

A Hemobrás trabalha para concluir a implantação da fábrica de hemoderivados e iniciar a sua operação até 2026. A previsão é de que 2 mil empregos sejam gerados.

Além da ministra, estarão presentes na coletiva: o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde e presidente do Conselho de Administração da Hemobrás, Carlos Gadelha; da diretora-presidente da Hemobrás, Ana Paula Menezes; e do diretor de Desenvolvimento Industrial da Hemobrás, Antonio Edson de Lucena.

