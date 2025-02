Ministra das Mulheres afirma a assessores interromper compromissos para atender Janja, diz jornal

A- A+

A ministra das mulheres Cida Gonçalves afirmou a interlocutores que interrompe suas agendas imediatamente para atender a primeira-dama Rosângela da Silva. Os únicos no governo que recenem o mesmo pronto tratamento, segundo ela, são o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.



A declaração foi dada a assessores e consta em uma gravação divulgada pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, nesta segunda-feira, em posse da Comissão de Ética da Presidência da República (CEP).

“Na hora que estou com tudo organizado, o presidente chama, a Janja chama, Rui chama. O Palácio chamou... O presidente chamou tem que deixar tudo, Rui chamou tem que deixar tudo. Os únicos que eu consigo enrolar são o Márcio e o Padilha, os outros eu não consigo. Isso se chama hierarquia, respeito à autoridade”, disse Cida a assessores.

Questionado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o Ministério das Mulheres negou qualquer tipo de tratamento diferenciado à primeira-dama, mas afirmou que as duas tem uma relação de amizade. Eles também afirmam que as conversas das gravações foram em tom "descontraído e informal".

“É importante destacar que a ministra e a primeira-dama possuem relações pessoais e profissionais que antecedem a eleição do presidente Lula e sua indicação ao ministério. A primeira-dama tem um extenso histórico de articulação política no campo dos direitos das mulheres e, por isso, oferece um rico diálogo e fundamentais contribuições para as pautas da igualdade de gênero. No entanto, é óbvio que não existe qualquer hierarquia ou prioridade em relação a outros ministros, substancialmente porque os temas tratados são extremamente distintos. (...) A ministra não teve acesso aos áudios e não se recorda do teor das conversas, muitas vezes em tom descontraído e informal. De qualquer forma, é importante pontuar que a afirmação de que ‘a primeira dama merece mais prioridade do que ministros de Estado, que podem ser ‘enrolados’, e alguns ministros mais do que outros', é da reportagem e não um pensamento da ministra", diz o texto.

A pasta ainda reforçou que a ministra não deixou de atender os outros integrantes do primeiro escalão do governo Lula:

"Como ministra de Estado, Cida Gonçalves jamais deixou de atender a qualquer outro ministério. O Ministério das Mulheres possui articulação institucional com todas as outras pastas do governo, até por conta da transversalidade dos temas tratados. Naturalmente, algumas pautas são mais complexas do que outras e as atinentes à Secretaria-Geral da Presidência e à Secretaria de Relações Institucionais são mais extensas e demandam tempo, por envolver, respectivamente, a articulação com entidades da sociedade civil e a relação com o Congresso Nacional", diz o texto do minsitério.

O áudio está em posse da Comissão de Ética da Presidência da República (CEP), que arquivou nesta segunda-feira um conjunto de denúncias de um suposto assédio moral cometido por Cida Gonçalves, conforme noticiado pelo colunista Lauro Jardim. A gravação fazia parte destes processos e foi encaminhada ao órgão por funcionários do Ministério.

De acordo com outras gravações levadas à Comissão de Ética, Cida teria oferecido uma saída negociada antes de demitir uma ex-secretária do ministério. A ministra nega as acusações.

