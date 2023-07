A- A+

Ministério da Ciência Ministra de Ciência nega conversa com Lula sobre saída para dar espaço ao Centrão Cargo de Luciana Santos está no meio das possíveis trocas desenhadas pelo Palácio do Planalto para acomodar parlamentares do Centrão

A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, afirmou nesta segunda-feira que está "trabalhando tranquilamente" e que não foi procurada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou "nenhum interlocutor" para tratar sobre uma possível troca de comando na pasta.

— Estamos trabalhando tranquilamente. O que estou fazendo é trabalhar 24 horas para tocar a agenda da Ciência e Tecnologia que está pujante. Até o momento, o presidente Lula e nenhum interlocutor do governo chegaram até mim para falar sobre esse assunto — afirmou Luciana Santos.

O cargo da ministra está no meio das possíveis trocas desenhadas pelo Palácio do Planalto para acomodar parlamentares do Centrão — PP e Republicanos — para aumentar a base de apoio ao governo no Congresso Nacional. Como mostrou o Globo, o Planalto espera consolidar votos de 60 parlamentares das legendas após as trocas.

Em um dos cenários desenhados, o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) poderia ficar com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Luciana Santos seria, então, transferida para o Ministério das Mulheres, sacrificando a ministra petista Cida Gonçalves.

Pela manhã, Lula se reuniu com ministras no Palácio da Alvorada para acompanhar o primeiro jogo da seleção feminina de futebol da Copa do Mundo, contra o Panamá. Luciana Santos estava entre as convidadas.

De lá, a ministra se reuniu com o presidente no Palácio do Planalto para uma agenda com a embaixadora dos Estados Unidos, no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, e o Administrador da NASA, Bill Nelson.

