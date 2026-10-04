eleições 2026
Ministra do STF, Cármen Lúcia, vota em Belo Horizonte
Cármen foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cargo que ocupou inicialmente entre 2012 e 2013
A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), registrou seu voto em Belo Horizonte (MG), neste domingo. Cármen é natural de Montes Claros (MG).
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Cármen foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cargo que ocupou inicialmente entre 2012 e 2013.
Ela voltou ao comando da Corte em 2024, quando conduziu as eleições municipais.