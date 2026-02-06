Sex, 06 de Fevereiro

BRASIL

Ministra do STJ deixa sindicância de ministro acusado de importunação sexual contra jovem

Comissão foi instaurada pelo para apurar acusação contra Marco Buzzi; magistrado está afastado por licença médica

Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do STJ, acusado de assédio sexual Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do STJ, acusado de assédio sexual  - Foto: Raphael Alves - Tribunal de Justiça do Amazonas

A ministra Isabel Gallotti deixou a comissão de sindicância instaurada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para apurar as acusações de importunação sexual atribuídas ao ministro Marco Aurélio Buzzi. A apuração foi aberta por decisão unânime do Pleno da Corte, em sessão extraordinária.

A sindicância foi instaurada para investigar os fatos atribuídos a Buzzi, de 68 anos, acusado por uma jovem de 18 anos de tentar agarrá-la repetidas vezes durante um banho de mar em Balneário Camboriú (SC), em janeiro deste ano. Inicialmente, a comissão responsável pela apuração era formada pelos ministros Raul Araújo, Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira.

Alvo da acusação, Marco Buzzi passou mal na noite de quarta-feira e foi internado em um hospital de Brasília. Em nota, sua assessoria informou que o ministro teve um forte mal-estar e permanece sob cuidados médicos. Buzzi possui histórico cardíaco, com implantação de cinco stents e um marca-passo nos últimos cinco anos. Por orientação médica, ele foi afastado do cargo por licença de saúde por dez dias, prazo que pode ser prorrogado.

 

Segundo a denúncia, a jovem é filha de um casal de advogados amigos do magistrado e estava hospedada na casa de praia de Buzzi no litoral catarinense. Após o episódio, a família retornou a São Paulo, onde registrou boletim de ocorrência, o que deu origem a um inquérito policial. O ministro nega as acusações.

Como mostrou O GLOBO, a denunciante prestou depoimento presencial à Corregedoria Nacional de Justiça, confirmando a acusação e detalhando os fatos. O depoimento durou cerca de duas horas. De acordo com pessoas que acompanham a investigação, a jovem relatou a dificuldade de rememorar os episódios e afirmou que decidiu denunciar em razão da relação de confiança existente entre sua família e o magistrado.

O caso é apurado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que informou que o procedimento tramita em sigilo para preservar a intimidade da vítima e evitar revitimização. A investigação também chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do foro privilegiado de Buzzi. O processo será relatado pelo ministro Nunes Marques.

Em nota, Buzzi afirmou que foi “surpreendido com o teor das insinuações” e que elas “não correspondem aos fatos”, acrescentando que repudia “toda e qualquer ilação de que tenha cometido ato impróprio”.

