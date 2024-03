A- A+

ELEIÇÕES Ministra do TSE defende trabalho coletivo contra fake news Primeira mulher negra ministra do TSE, Edilene Lôbo garantiu que a Corte está preparada para conduzir a eleição, mas ponderou que o desafio não compete somente à Justiça Eleitoral

A ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Edilene Lôbo garantiu que a Corte Eleitoral está preparada para combater as fakes news e garantir a lisura da corrida às urnas deste ano. No entanto, ela reforça que este trabalho demanda um esforço coletivo de toda a sociedade. A declaração foi dada durante visita da magistrada à Folha de Pernambuco, nesta segunda-feira (25). Ela foi recebida pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro, e pela diretoria da empresa. Em seguida, ela concedeu entrevista à Rádio Folha FM 96.7.

“(O combate às fake news) Não é um trabalho de uma pessoa, de algumas pessoas. Não é me afastando, me desinteressando que eu vou conseguir mudar minha realidade. Então, todas as vezes que faço uma reflexão sobre esse tema, compreendo que essa é uma tarefa de uma coletividade”, disse a ministra.

“A visita da ministra Edilene Lôbo, acompanhada por (juíza) Virginia Gondim, (juíza) doutora Mariana Vargas e meu amigo desembargador (do Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE) André Guimarães, é uma das visitas mais importantes que nós já recebemos, pelo significado e pelo preparo da ministra”, ressaltou Eduardo Monteiro.

Acompanharam a visita da ministra o desembargador André Guimarães; a juíza de Direito, desembargadora substituta eleitoral do TRE-PE e diretora da Escola Judiciária Eleitoral, Virgínia Gondim, e a juíza de Direito e assessora da Presidência do TJPE, Mariana Vargas.

Receberam também a ministra o diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; a editora-chefe da redação, Leusa Santos; o assessor especial da presidência, Joni Ramos, a gerente da Rádio Folha, Marise Rodrigues.

A ministra, que foi nomeada na semana passada coordenadora institucional da Comissão de Promoção de Igualdade Racial no âmbito da Justiça Eleitoral, participou à noite do 3º Ciclo de Estudos Mulheres e Política do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Preparação

Segundo a ministra, a Justiça Eleitoral está preparada para as eleições. “Na parte que compete ao TSE, ele tem preparado e se preparado bem. Agora, enfrentamento desse problema não é só da Justiça Eleitoral.”

Violência

Edilene Lôbo ainda defendeu o combate à violência de gênero nas eleições. “De cada cem mulheres nas eleições de 2020, 85 sofreram algum tipo de violência durante a campanha. Quando falamos de mulheres negras, a violência é ainda maior porque é a violência contra a mulher agravada pelo racismo.”

Primeira mulher negra ministra do TSE, Edilene defendeu a participação das mulheres em espaços de poder. “Quando nós compreendermos que quanto mais mulheres nos espaços decisórios, melhor para a sociedade brasileira, vai ficar natural as mulheres estarem em todos esses espaços”, afirmou.

Marielle

A ministra ainda comentou o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. “No caso de Marielle, nós vimos a violência política no extremo, que é a exterminação da vida dela, jovem, atuante muito vigorosa, com muita coisa para entregar à sociedade brasileira”, destacou.

