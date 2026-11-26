A- A+

BRASIL Ministra do TSE diz que defesa de mais mulheres nos tribunais superiores é "da boca para fora" Estela Aranha afirmou que não recebeu solidariedade de outros ministros diante de ataques sofridos e que Corte não apurou episódios de violência política de gênero

Leia também

• CNA, CNT e CNC pedem a STF adiamento da reforma tributária

• STF marca para 4 de dezembro início do julgamento sobre 2º turno no Rio de Janeiro

• STF mantém indicação prévia de valor em ações trabalhistas

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha afirmou nesta quinta-feira que a defesa de uma maior participação de mulheres nos tribunais superiores é "da boca para fora" e criticou a falta de apoio institucional da Corte diante dos ataques que sofreu. Durante a sessão de julgamentos do TSE, a magistrada disse que não recebeu sequer manifestações de solidariedade dos colegas e que os episódios de violência política de gênero não foram apurados pelo tribunal.

— Acredito que é da boca para fora que querem mais mulheres nos tribunais superiores. Porque quando a gente se depara com situações concretas, absolutamente ninguém se importa — afirmou a ministra.

Aranha relatou que chegou a pedir apoio institucional ao TSE diante dos ataques, mas que não teve sua demanda atendida. Segundo ela, o tribunal disponibilizou segurança após episódios de ameaças de morte, mas não tomou providências em relação à violência política de gênero.

— Quando eu recebi centenas de falas como essas, pedi apoio institucional e não tive. Acho que o tribunal deveria apurar quem faz esse tipo de violência contra a mulher. E não tivemos apuração. Não tive sequer a solidariedade dos colegas, que não demonstraram solidariedade pública ou privadamente. Após ameaças de morte, tive o apoio institucional de ter segurança, assim como outros ministros. Mas não em relação à violência política contra a mulher — disse.





Os ataques à ministra ocorreram após decisões tomadas por ela ao longo da campanha presidencial deste ano. A de maior repercussão ocorreu às vésperas do primeiro turno, quando a magistrada acolheu um pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para proibir a TV Globo de exibir o púlpito vazio reservado ao petista, que havia anunciado que não participaria do debate presidencial.

A decisão também impediu que os demais candidatos direcionassem perguntas a Lula. Na ocasião, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) classificou a medida como censura e anunciou que não participaria do encontro. A emissora acabou cancelando o debate após receber duas decisões judiciais que interferiam nas regras previamente acordadas com as campanhas. A outra determinação, do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), assegurava a participação do candidato Renan Santos (Missão).

Ao longo da campanha, Aranha também proferiu decisões favoráveis a Flávio Bolsonaro em ações que questionavam peças de propaganda eleitoral e publicações nas redes sociais. A ministra integrou, ao lado de André Mendonça e Nunes Marques, o grupo de ministros responsável pela análise de processos relativos à propaganda eleitoral.

Formada em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), Aranha tomou posse como ministra efetiva do TSE em agosto de 2025, após ser nomeada por Lula para uma das duas cadeiras destinadas à classe dos juristas. Seu mandato é de dois anos.

Especialista em direitos digitais, proteção de dados e inteligência artificial, a ministra atuou no atual governo Lula como secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, durante a gestão de Flávio Dino, e posteriormente como assessora especial da Presidência da República. Também trabalhou no gabinete da então presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia.

As declarações de Aranha ocorrem em meio à discussão sobre a possibilidade de Lula indicar uma mulher para a vaga aberta no STF com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. A ampliação da presença feminina na cúpula do Judiciário tem sido defendida publicamente pelo presidente do Supremo, Edson Fachin. Em 135 anos de história, apenas três mulheres ocuparam cadeiras na Corte: Ellen Gracie, Cármen Lúcia e Rosa Weber.

Veja também