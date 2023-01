A- A+

Fraude Ministra do Turismo gastou mais de R$ 1 milhão em gráficas fantasmas durante a campanha eleitoral As empresas são de propriedade de um ex-assessor de Belford Roxo (RJ), onde o marido da ministra, Waguinho, é o prefeito

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), gastou R$ 1,09 milhão em gráficas que não existem em seus endereços fiscais na última campanha dela para a Câmara dos Deputados. A denúncia é do site de notícias Metrópole.

As empresas são de propriedade de a um ex-assessor de Belford Roxo (RJ), onde o marido da ministra, Waguinho, é o prefeito. Foram, segundo o Metrópole, R$ 561 mil em recursos do fundo eleitoral gastos na Rubra Editora Gráfica Ltda e R$ 530 mil na Printing Mídia Ltda.

Filipe de Souza Pegado, que foi assessor no setor de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo em 2021, segundo o Diário Oficial do município, é dono de ambas as empresas.

O endereço da Rubra Editora que está registrado na Receita Federal é, na verdade, um escritório de coworking em Botafogo, na zona sul do Rio. A equipe do Metrópole visitou o local e foi informada de que o espaço serve apenas para receber correspondências e que a empresa nunca teve escritório físico no lugar.

A outra empresa, a Printing Mídia, fica em um galpão em São João de Meriti, cidade vizinha a Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Lá, funciona um frigorífico de carnes.

Questionada sobre onde funcionaria a gráfica em que a ministra gastou R$ 1,09 milhão e perguntou se há qualquer elemento para demonstrar que foi realmente prestado o serviço.

Questionada sobre onde funcionaria a gráfica em que a ministra gastou R$ 1,09 milhão e se há qualquer elemento para demonstrar que foi realmente prestado o serviço, a equipe da ministra informou apenas que as contas dela foram aprovadas pelo Tribunal Regional do Rio de Janeiro (TER-RJ).

Veja também

Atos Golpistas PF cumpre mandados de prisão no RJ contra suspeitos de financiar atos golpistas