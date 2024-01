A- A+

Governo Federal Ministra dos Povos Indígenas é internada por pressão alta; quadro é controlado Pelas redes sociais, a equipe de Sonia afirmou que a ministra "agradece todas as mensagens positivas e desejo de melhoras"

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara está internada desde esta sexta-feira em um hospital em São Paulo por picos de pressão alta.

Em nota divulgada neste sábado, a equipe médica da ministra afirma que a saúde da ministra está estável, com pressão controlada, mas que ela segue internada para acompanhamento clínico, avaliação cardiológica e realização de exames.

"O InCor (Instiuto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) informa que a paciente Sra. Sonia Guajajaja, Ministra dos Povos Indígenas, internou por alteração da pressão arterial, que no momento está controlada. A paciente segue estável, internada para acompanhamento clínico, avaliação cardiológica e realização de exames.

Pelas redes sociais, a equipe de Sonia afirmou que a ministra "agradece todas as mensagens positivas e desejo de melhoras"

Veja também

BRASIL Alexandre Frota envia requerimento à PF para saber se também foi espionado pela Abin