Ministra Luciana Santos no podcast de hoje

A- A+

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, será a entrevistada do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o ‘Direto de Brasília’, hoje. Ela deve comentar as ações de recomposição integral dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), os investimentos em institutos federais, iniciativas como o edital “Meninas e Mulheres na Ciência” e o fortalecimento das infraestruturas científicas nacionais.

Filiada ao PCdoB desde 1987, Luciana iniciou sua trajetória política no movimento estudantil, foi prefeita de Olinda, deputada estadual, vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional do partido. Desde 1º de janeiro de 2023, comanda o MCTI, tornando-se a primeira mulher na história a ocupar essa pasta, e vem liderando o diálogo com o Legislativo para elevar a ciência como motor de desenvolvimento e inclusão social.

O podcast ‘Direto de Brasília’ vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado, além da LW TV, de Arcoverde, no Sertão pernambucano.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o Grau Técnico.

Veja também