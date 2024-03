Ministra Marina Silva participa, este sábado (2), do Folha Política Especial, na Rádio Folha; veja

A- A+

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa, neste sábado (2), de entrevista no Folha Política Especial, da Rádio Folha 96,7 FM, das 12h às 12h30.



Marina está no Recife para o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) à Prefeitura do Recife.



O evento acontece em meio a um impasse com o PSOL, que compõe federação com a Rede e defende a deputada Dani Portela como candidata. O evento é no Moinho Recife Business, no Bairro do Recife.





