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saúde

Ministra Sonia Guajajara está internada em UTI em SP com suspeita de quadro infeccioso

A titular do ministério dos Povos Indígenas está em acompanhamento da evolução clínica e faz exames complementares

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Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, está internada em hospital de São Paulo Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, está internada em hospital de São Paulo  - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, foi internada na noite do sábado, 21, no Instituto do Coração em São Paulo (InCor-HCFMUSP) para investigação de um quadro infeccioso, após apresentar mal-estar geral, febre alta e dor abdominal. 

Segundo nota oficial, após avaliação médica, a ministra permanece em observação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para acompanhamento da evolução clínica e realização de exames complementares. O atendimento está sendo conduzido pelo cardiologista Sérgio Timerman e pelo infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano.

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Não foi divulgada previsão de alta.

Filiada ao PSOL, a titular dos Povos Indígenas - pasta criada em 2023, da qual ela é a primeira titular - trabalha para tentar a reeleição como deputada federal por São Paulo e deverá se desincompatibilizar do cargo nos próximos dias. O prazo limite para desincompatibilização é 4 de abril.

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