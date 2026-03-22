Ministra Sonia Guajajara está internada em UTI em SP com suspeita de quadro infeccioso
A titular do ministério dos Povos Indígenas está em acompanhamento da evolução clínica e faz exames complementares
A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, foi internada na noite do sábado, 21, no Instituto do Coração em São Paulo (InCor-HCFMUSP) para investigação de um quadro infeccioso, após apresentar mal-estar geral, febre alta e dor abdominal.
Segundo nota oficial, após avaliação médica, a ministra permanece em observação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para acompanhamento da evolução clínica e realização de exames complementares. O atendimento está sendo conduzido pelo cardiologista Sérgio Timerman e pelo infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano.
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Não foi divulgada previsão de alta.
Filiada ao PSOL, a titular dos Povos Indígenas - pasta criada em 2023, da qual ela é a primeira titular - trabalha para tentar a reeleição como deputada federal por São Paulo e deverá se desincompatibilizar do cargo nos próximos dias. O prazo limite para desincompatibilização é 4 de abril.