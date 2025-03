Ministras defendem Gleisi e Janja de 'ataques machistas': 'Desrespeito e misoginia dos opositores'

A- A+

As ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Cida Gonçalves (Mulheres) saíram em defesa de Gleisi Hoffmann, titular das relações institucionais, e da primeira-dama Janja da Silva, que se tornaram recentemente alvo da oposição.



Na última quinta-feira, após o presidente Lula (PT) ter dito que nomeou Gleisi por ser uma "mulher bonita", o deputado federal Gustavo Gayer (PL) fez insinuações de cunho sexual.

"E aí, Lindbergh Farias. Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Motta e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP (garota de programa)? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado?", escreveu nas redes sociais.







O parlamentar ainda disse ter visualizado um "trisal" entre Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre. A declaração gerou ampla e repercussão e fez com que a bancada do PT pedisse sua cassação.

No mesmo dia, Janja fechou seu perfil no Instagram por ter recebido "ataques misóginos". “Comentários que não são apenas machistas e misóginos, o que, por si só, já seriam abomináveis. Mas comentários que muitas vezes possuem teor criminoso, que difamam, caluniam e ameaçam a segurança e integridade de Janja Lula da Silva”, disse em nota.

Neste contexto, Marina e Cida saíram em repúdio. A ministra do meio ambiente criticou a violência política de gênero, que estaria tentando calar Janja e Gleisi.



"É inadmissível que as pessoas usem as redes sociais não para o exercício democrático da crítica, o que seria legítimo, mas para exibir seu machismo e misoginia sem nenhum filtro ético, de bom senso ou respeito à dignidade das pessoas", afirmou.

Já Cida Gonçalves, por sua vez, caracterizou a última quinta-feira como um dia "vergonhoso" e de "retrocessos".



Já Cida Gonçalves, por sua vez, caracterizou a última quinta-feira como um dia "vergonhoso" e de "retrocessos". A ministra disse que as redes sociais precisam ser regulamentadas e que parlamentares não podem se sentir no direito de cometer violências contra mulheres. "Tudo isso no mês das mulheres. Minha solidariedade às minhas duas parceiras, mulheres de força e que não se intimidam", disse.

