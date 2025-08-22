A- A+

STF Ministro André Mendonça critica "ativismo judicial" Comentário foi feito pelo ministro em evento para investidores e empresários no Rio, que também reuniu presidentes nacionais do PL, União Brasil e PP

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou o "ativismo judicial", e disse que "um bom juiz deve ser reconhecido por suas decisões, e não pelo medo". O comentário foi feito para uma plateia de empresários e investidores que participaram do Fórum Empresaria Lide, realizado nesta sexta-feira no Rio Janeiro.



Também participou do evento o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e amenizou críticas dos filhos do ex-mandatário aos governadores de direita presidenciáveis.

— O estado de direito fortalecido depende de uma demanda de autocontenção do Poder Judiciário. Ele se contrapõe ao ativismo judicial, que suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos — disse o magistrado — O bom juiz deve ser reconhecido por suas decisões, e não pelo medo.

A fala foi aplaudida pela plateia, composta por empresários e investidores, e por Valdemar Costa Neto. Ao tomar a palavra, o presidente nacional do PL comentou sobre a situação de Bolsonaro, em prisão domiciliar e indiciado por um novo inquérito da Polícia Federal na quarta-feira.

— O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro tem o destruído pessoalmente — ele disse.

Veja também