Ministro da Agricultura aciona PF após ter seu nome usado em golpe de R$ 1,6 mil

A- A+

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, acionou a Polícia Federal (PF) após ter seu nome usado por um golpista, no Distrito Federal. A vítima acabou transferindo R$ 1,6 mil para o criminoso. Em comunicado à imprensa, a pasta sustenta que Fávaro "nunca autorizou qualquer pessoa a pedir o que seja em seu nome".

O Ministério da Agricultura e Pecuária informa que uma pessoa tem se passado pelo ministro Carlos Fávaro e, por meio de ligação telefônica, tem aplicado golpes no qual solicita dinheiro para ajuda financeira a terceiros, diz a nota.

A vítima seria um servidor público do próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme adiantou o Metrópoles. Ele registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com o site, a vítima recebeu um telefonema de um homem dizendo que era assessor de Fávaro. O suspeito então perguntou se o ministério tem um posto avançado em Luziânia (GO), uma vez que precisava enviar dinheiro para pagar as despesas de um velório que ocorreria no município. Não há representação do ministério na localidade.

Em seguida, o contato se deu via WhatsApp e o falsário perguntou sobre a possibilidade da vítima transferir o dinheiro. Como ainda não conhece o novo ministro pessoalmente, o servidor acabou acreditando na história, pois o golpista demonstrou conhecer em detalhes o funcionamento da pasta.

A vítima foi solicitada a transferir a quantia de R$ 2,6 mil. Mas resistiu e acabou enviando "apenas" R$ 1,6 mil.

Veja também

JUSTIÇA STF pede à PGR que investigue Valdemar Costa Neto