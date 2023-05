Ministro da Agricultura nega divergência com Marina Silva sobre cadastro ambiental

A- A+

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, defendeu nesta quarta-feira a vinculação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) à pasta, negou divergência com a ministra Marina Silva sobre o tema da aprovação de cadastros ambientais, e também elogiou o trabalho da ex-ministra Tereza Cristina.

Fávaro está na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O ministro foi convidado para apresentar aos parlamentares as prioridades da pasta responsável pelo agro brasileiro.

O ministro alega que a Conab precisa estar vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária para que a equipe possa trabalhar diretamente com políticas públicas de comercialização. Atualmente, a Companhia Nacional de Abastecimento está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Fávaro diz que não está "conspirando contra o governo" e que a sua posição é muito clara em relação a Conab:

— Não faz sentido o Ministério da Agricultura não ter o vínculo direto com a Conab, não existe política agrícola sem vínculo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Esse é um ponto que precisa ser corrigido, porque se não, por exemplo, nós não conseguimos apoiar a comercialização de produtos que estão abaixo do preço mínimo — cita.

Outro ponto mencionado por Fávaro foi uma possível divergência com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em relação ao Cadastro Ambiental Rural. Ele afirma que não haverá diferença se o mecanismo de registro público de propriedades rurais ficar com a pasta ambiental ou com a pasta da agricultura no governo.

— Nem o ministro Carlos Fávaro será mais complacente com a aprovação de cadastro ambiental rural, nem a ministra Marina Silva será mais rigorosa. Na minha opinião, é menos relevante onde deveria estar, se sob o guarda-chuva do ministério do Meio Ambiente ou sobre o guarda-chuva do ministério da Agricultura — disse.

Também na Comissão, Fávaro elogiou o trabalho desempenhado pela ex-ministra e agora senadora Tereza Cristina. O ministro criticou, no entanto, o que entende como sobrecarrega de atribuições do Ministério. Há, por exemplo, 24 mil pagamentos indevidos de seguro-defeso que devem ter processo tramitado na pasta, segundo ele.

— A ministra Tereza Cristina e sua equipe tocaram muito bem. Recebi um ministério muito bem gerido, com equipe dedicada e não temos descontinuidade nas políticas públicas — menciona.

Veja também

JORNALISMO Bolsonaro alvo da PF: imprensa internacional repercute operação contra ex-presidente