Ministro da Casa Civil diz que auxiliares não questionam Lula sobre gafes: "É um comunicador nato"

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou as gafes cometidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante discursos. Nesta quarta-feira, ao afirmar que homens são "mais apaixonados" pelas amantes do que pelas suas mulheres, Lula provocou críticas internas de auxiliares e repercussão negativa nas redes sociais em meio aos eventos que marcaram os dois anos das invasões de 8 de janeiro de 2023 no Palácio do Planalto. O comentário foi feito no momento em que Lula se descreveu como "um amante da democracia".

Costa afirmou que Lula não tem sido orientado por seus auxiliares a cometer menos gafes e evitou comentar a mais recente do chefe do Executivo.

— Ninguém diz ao presidente que não improvise. O presidente é um comunicador nato, com um potencial extraordinário. Me causa preocupação que 40% da população do país acesse informação por grupos de Zap. Essa, sim, é a estratégia que tem que ser aperfeiçoada. Batemos recordes e entrega de casas, por exemplo, e isto precisa ser mais difundido — afirmou.

A fala em que Lula disse que há homens que amam mais as amantes do que as esposas ocorreu enquanto improvisava seu discurso, embora tivesse um texto pronto em mãos para ler.

Não é a primeira vez que o presidente derrapa em falas polêmicas ao se dirigir a plateias em eventos do governo. Desde que retornou à presidência, Lula já falou para uma mulher, beneficiária do Minha Casa, Minha Vida, que ela deveria "parar de ter filhos", disse que é preciso estudar porque "nenhuma mulher quer namorar com um cara que é ajudante geral" e ficou surpreso ao se dar conta que no Rio Grande do Sul "tem tanta gente negra".

— Eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou amante, porque, na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia e conheço o valor dela — disse nesta quarta.

"Parar de ter filho"

Em junho de 2024, em discurso na cerimônia de entrega de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza (CE), o presidente disse a uma mãe de três crianças que a primeira coisa que ela deve fazer é “parar de ter filho”.

— Veja aquela menina que vem aqui com três crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade, ela tem três filhos. Falei para ela: 'Minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho, porque você já tem três'. E falei para ela que tem que estudar, porque ela tem três filhos para cuidar. Eu tenho cinco, não é mole — disse o petista.

"Tanta gente negra"

Já no Rio Grande do Sul, Lula foi criticado após dizer, em maio do ano passado que não sabia que o estado tinha tanta gente negra. A fala aconteceu em visita ao estado para anunciar um conjunto de ações para a população atingida pelas enchentes.

— Eu falei para a Janja no domingo que é impressionante. Eu não tinha noção que aqui tinha tanta gente negra. E ela me falou que são os mais pobres e moram nos lugares mais arriscados para serem vítimas dessas coisas — disse.

"Batom e calcinha"

Quando falou sobre independência feminina durante a cerimônia de anúncio da construção de 100 novos campi de institutos federais no país, em março do ano passado, Lula afirmou que mulher com formação “não depende do pai para comprar batom e calcinha”. A fala gerou repercussão negativa nas redes.

— Quando uma mulher tem profissão, ela tem salário e ela pode custear a vida dela, ela não vai viver com nenhum homem que não goste dela. Ela não vai viver com necessidade, não vai viver por dependência (...) Ela não vai ficar dependente ‘ah eu preciso do meu pai me dar 5 reais para comprar batom', 'preciso do meu pai me dar 10 reais para comprar uma calcinha', 'preciso não sei das quantas para comprar tal coisa' — declarou.

Namorar ajudante geral

Já em uma declaração durante evento no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2024, o presidente tentou exaltar a importância da educação, mas acabou cometendo um deslize e afirmou que “nenhuma mulher quer namorar com um cara que é ajudante geral”:

— Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra carteira profissional, qual é a sua profissão? Ajudante geral. A mulher fala: 'Pô cara, nem uma profissão você tem, para levar o feijão e o arroz para casa no final do mês, e as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar?' Então, tem que estudar.

"Sempre bonito"

Antes de passar por uma cirurgia no quadril, em setembro de 2023, o presidente foi acusado de ter feito uma declaração capacitista ao afirmar que não seria visto de muleta, e sim “sempre bonito”.

— Até lá vou ficar aqui em Brasília, não vou poder pegar avião. Vou trabalhar normalmente. O (Ricardo) Stuckert (fotógrafo do presidente) não quer que eu ande de andador. Ele já falou: "Não vou filmar você de andador". Então significa que vocês não vão me ver de andador ou de muleta. Vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado — afirmou Lula durante live no mês.

Veja também

ADVOGADO Bolsonaro tem novo advogado para sua defesa no STF; saiba quem é