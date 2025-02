A- A+

repercussão Ministro da CGU chama de 'conversa de boteco' pesquisa sobre queda do Brasil em ranking de corrupção Responsável pelo estudo, a ONG Transparência Internacional rebateu a acusação do magistrado em postagem nas redes sociais

Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho contestou o resultado do Índice de Percepção da Corrupção (IPC), divulgado pela Transparência Internacional nesta terça-feira, que mostra o Brasil com a pior nota e colocação no ranking na série histórica iniciada em 2012. O chefe da CGU questionou a metodologia do estudo e disse que ela se compara à "conversa de boteco".

— A Transparência dizer que a percepção da população sobre corrupção aumenta porque o presidente não fala disso. De onde tiraram? O que tem de sério? É uma correlação, não tem causalidade, não tem nada, é conversa de boteco — disse Carvalho em entrevista à GloboNews.

O Brasil ficou na 107ª posição entre os 180 países presentes no ranking de 2024, com 34 pontos. O resultado do ano passado representa uma queda de dois pontos e três posições em relação a 2023. Já na comparação com as melhores pontuações brasileiras na série histórica — em 2012 e 2014 —, a redução foi de nove pontos e 38 posições.

A ONG lançou junto ao IPC do ano passado o relatório "Retrospectiva Brasil 2024", em que analisa os principais avanços e retrocessos em transparência e no combate à corrupção no período.

Entre os destaques negativos apontados estão o "silêncio reiterado do presidente Lula sobre a pauta anticorrupção", a "institucionalização da corrupção em larga escala com a persistência, agigantamento e descontrole das emendas orçamentárias, em franca insubordinação às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)", e a "aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Anistia".

Por outro lado, entre os pontos destacados como avanços no campo anticorrupção estão "decisões do STF no sentido de dar maior transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares" e o avanço de "investigações contra redes de corrupção de juízes de forma inédita, embora ainda sob riscos de obstruções à apuração do envolvimento de membros de tribunais superiores".

A pesquisa conta com dados oriundos de diferentes fontes que trazem a percepção de acadêmicos, juristas, empresários e outros especialistas sobre o nível de corrupção no setor público de cada país analisado.

Na entrevista, Carvalho também afirmou que o IPC é baseado em opiniões de executivos e empresários, deixando de lado a população geral e servidores públicos.

— Fazer a comparação com os outros países é uma coisa um pouco estranha, porque não são os mesmos (métodos para medição) os índices nos outros países. Essa comparação nem deveria ser feita.

Para Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência Internacional-Brasil, a "presença cada vez maior e explícita do crime organizado nas instituições estatais" mostra o "avanço do processo de captura do Estado pela corrupção".

— No caso brasileiro, houve um grande impulso anticorrupção na última década, com a Operação Lava-Jato, mas o país falhou em dois aspectos cruciais: ao invés de corrigir os erros dessa operação histórica, liquidou-a por completo e, ainda mais importante, falhou em olhar para as raízes sistêmicas do problema e avançar com reformas. Ao contrário, a corrupção contra-atacou de maneira avassaladora e hoje, do ponto de vista legal e institucional, estamos piores do que antes da Lava-Jato — disse Brandão ao GLOBO.

Após a fala do magistrado, a Transparência Internacional afirmou, em postagem nas redes sociais, que o "ministro pode achar que é conversa de boteco, mas é o presidente da República o maior responsável por pautar e comunicar à sociedade quais são as prioridades de seu governo".

Segundo a ONG, dos 231 discursos de Lula em 2024, em apenas 10 ocasiões ele citou a palavra “corrupção” — e em todas as vezes para criticar a luta contra ela.

Abaixo da média na América

Se há dez anos o Brasil estava empatado com países como Bulgária, Itália, Romênia, Senegal e Essuatíni (antiga Suazilândia), hoje está em posição próxima à de nações como Argélia, Malauí, Nepal, Níger, Tailândia e Turquia.

Os mais bem colocados no Índice de Percepção da corrupção do ano passado foram Dinamarca (90 pontos), Finlândia (88), Cingapura (84), Nova Zelândia (83) e, empatados com 81 pontos, Luxemburgo, Noruega e Suíça.

Já os países mais mal avaliados no índice foram Sudão do Sul (com 8 pontos), Somália (9), Venezuela (10), Síria (12) e, empatados com 13 pontos, Guiné Equatorial, Eritréia, Líbia e Iêmen.

O Brasil ficou abaixo da média dos países das Américas (42 pontos) e da média global (43) do ano passado. Entre os países do G20, grupo que teve presidência brasileira em 2024, o país ficou em 16º, empatado com a Turquia e à frente apenas de México e Rússia.

A Transparência Internacional destaca que, com 34 pontos, o Brasil "encosta na média das notas dos países tidos como não democráticos baseados em avaliação da Economist Intelligence Unit (33 pontos)".

