Ministro da Defesa sobre CPI do 8 de Janeiro: 'Interessa a todo mundo que isso seja esclarecido'

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou nesta quinta-feira que apoia a instalação da CPI de 8 de janeiro. Segundo ele, "nada pior que viver sob suspeição". De acordo com o ministro, é importante que os fatos sejam esclarecidos e os culpados punidos.

A CPI do 8 de janeiro foi criada no fim de abril e terá sua primeira sessão na próxima quinta-feira. A comissão foi criada para apurar fatos relativos aos ataques golpistas de janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram a sede dos três Poderes da República.

– Isso tem que passar um dia. Nada pior que viver sob suspeição. Interessa a todo mundo que isso seja esclarecido. Evidentemente há uma preocupação de não haver politização, não se emocionalizar isso – disse o ministro. – Sou daqueles que acham que deve ser tudo esclarecido, tudo deve chegar a bom termo para que se tire suspeitos, se puna os culpados, mas nós não vamos conseguir conviver com essa suspeição.

O ministro afirmou ainda que as Forças Armadas estão dando respostas a contento sobre o tema. Múcio afirmou que o general Gustavo Henrique Dutra, chefe do Comando Militar do Planalto em 8 de janeiro, "se saiu muito bem" durante depoimento à CPI da Câmara Legislativa do DF na última quinta-feira.

Durante o depoimento, Dutra falou sobre conversa que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ficou decidido que a praça dos Três Poderes seria isolada e os golpistas seriam presos no dia seguinte.

Múcio participou de uma reunião com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, foi discutida uma saída para a crise da Avibras Indústria Aeroespacial, que produz veículos espaciais e é a maior empresa privada de sistemas de Defesa do país. Trabalhadores da empresa estão em greve há cerca de oito meses.

