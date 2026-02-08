A- A+

Educação Básica "Reforçou o foco no aprendizado", diz Ministro da Educação sobre proibição de celulares nas escolas Em pronunciamento realizado na rede nacional de rádio e televisão, Camilo Santana também citou avanços na educação básica durante o Governo Lula

O ministro da Educação do Governo Federal, Camilo Santana (PT-CE), destacou que a proibição do uso dos celulares nas escolas de educação básica, tanto públicas quanto privadas, reforçou o foco no aprendizado dos alunos. A medida entrou em vigor em janeiro do ano passado.

A declaração do ministro foi dada em pronunciamento realizado na rede nacional de rádio e televisão, na noite deste domingo (8). O discurso teve duração 5 minutos e 41 segundos.

"Nossos estudantes retornam ao ambiente escolar com mais aprendizagem e interação. Após um ano da decisão do governo do Brasil de restringir o uso do celular nas escolas, os resultados já começam a aparecer. A medida adotada para proteger os estudantes, reforçou o foco no aprendizado. Agora, celular e tecnologia em sala de aula são utilizados apenas como ferramentas pedagógicas", afirmou o ministro.

Seguindo na linha tecnológica, Camilo Santana também citou os avanços obtidos pelo governo na educação básica. De acordo com o ministro, 96 mil escolas no Brasil já contam com parâmetros adequados de internet para uso educacional.

"O governo do Brasil ampliou significativamente a conectividade nas escolas públicas, que passou de 45% em 2023 para 70% em 2026. Hoje, 96.000 escolas já contam com parâmetros adequados de internet para uso educacional. Esse é apenas um exemplo da evolução da educação no Brasil dos últimos anos", disse.

Obras

Durante sua fala, Santana também citou entregas que o governo vem realizando desde 2023, ano de início da gestão, até o presente momento. Segundo o ministro, mais de 8 mil obras, finalizadas e em andamento, estão na estatística.

"Desde 2023, o governo do Brasil entregou mais de 2.250 unidades escolares, creches e quadras esportivas. Obras que estavam paralisadas foram retomadas e mais de 6.000 estão em andamento", disse.

Índice de alfabetização

Outro ponto destacado pelo ministro da educação foi o índice de alfabetização alcançado. Segundo ele, a taxa praticamente dobrou de 36%, em 2023, para 60%, em 2024.

Reajuste no piso dos professores

O reajuste no piso salarial dos professores da educação básica que trabalham na rede pública também foi citada por Santana. No dia 21 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a Medida Provisória que, para este ano, aumenta o salário dos profissionais de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63.

Santana também citou outros benefícios que estão sendo ofertados para os profissionais do magistério.

"Os professores retornam ao trabalho com o ganho real do reajuste do piso do magistério e benefícios vinculados à carteira nacional do auxílio do Brasil. Entre eles, estão mais de 9.000 cursos gratuitos de formação, vale computador e bolsa para estudantes de licenciatura", disse.

Balanço da gestão e novidades

Durante o pronunciamento, Santana também comentou outras marcas alcançadas pela gestão. Entre elas está o programa Pé de Meia, que já alcança quase 6 milhões de estudantes, a diminuição pela metade do abatimento escolar e o aumento do número de matrículas da educação especial social.

Para este ano, o ministro também citou o reajuste na alimentação escolar, com um aumento de 55%, e mais de 240 milhões de livros chegando nas escolas públicas do país pelo Programa Nacional do Livro do Brasil.

