SAÚDE Ministro da Educação visita obras orçadas em mais de R$ 50 milhões no Hospital das Clínicas As reformas estruturais já receberam mais de R$50 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) passa pela maior reforma desde a sua inauguração, em 1979. Na noite desta terça-feira (15), o ministro da Educação, Camilo Santana, visitou as obras do hospital, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife. As reformas estruturais já receberam mais de R$ 50 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).





De acordo com o ministro da Educação, o objetivo do governo é que até no ano que vem exista pelo menos um hospital universitário em todos os estados brasileiros. “A nossa vinda é fazer uma visita ao investimento que o governo do presidente Lula está fazendo nesse hospital. Consolidar e verificar a importância dos investimentos que o governo federal fez via PAC, via Ebserh, via MEC, e nas nossas instituições federais. Acredito que é o maior valor de investimento em reformas desde que este hospital foi criado em 1979”, informou Camilo Santana.

O ministro contou ainda que o investimento supera R$ 80 milhões. Sendo, nesta primeira etapa, já em execução, mais de R$ 50 milhões para obras na estrutura elétrica, hidráulica e elevadores. “Está em planejamento outras ações importantes que são: UTIs, centro cirúrgico. O objetivo é sair de 364 leitos para 464 leitos, inclusive a criação de uma UTI pediátrica, também vamos inaugurar a ampliação do Centro de Pesquisas Clínicas”, afirmou.

Camilo Santana explica que o Hospital das Clínicas atende de forma 100% SUS. “É um hospital de pesquisa e de ensino e é fundamental consolidar e ampliar esse centro para formação dos nossos profissionais e fortalecimento do atendimento à população”, pontua o ministro.

Além do ministro, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, acompanhou o andamento das reformas. Ambos inauguraram a ampliação das instalações do Centro de Pesquisa Clínica (CPC), na presença da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause; do reitor da UFPE, Alfredo Gomes; e do superintendente do hospital, Filipe Carrilho.



Segundo presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, que foi ministro da Saúde durante o governo Dilma Rousseff, a ampliação do Centro de Pesquisa do HC-UFPE permite que a universidade cumpra um papel em um patamar ainda mais elevado. O HC-UFPE passou a fazer parte da Rede Ebserh no ano de 2013.

“Hoje rodamos 15 pesquisas clínicas, 42 estão em preparação e teremos uma capacidade ainda maior. Nos governos anteriores, este hospital foi abandonado ao ponto que tenhamos que fazer reformas estruturais, de combate a incêndio, recuperação de elevadores, sustentação da estrutura do subsolo, recuperação das fachadas, mas acima de tudo, um esforço imenso para poder atender cada vez mais ao SUS”, revelou o presidente da Ebserh.

Para ele, é um grande desafio construir um processo de renovação de um hospital que está em pleno funcionamento.



"A determinação da Ebserh, do MEC, do governo federal está sendo plenamente cumprida que é proteger os trabalhadores, particularmente, os usuários para que sejam bem atendidos sem diminuir a oferta de serviços. Buscar todas as medidas possíveis e necessárias para preservar o atendimento porque o nosso objetivo é ampliar o atendimento e entregar mais serviços à população através do SUS”, conta Chioro.



ORÇAMENTO NAS UNIVERSIDADES

O ministro Camilo Santana aponta que os piores anos de recursos voltados para as universidades ocorreram em 2021 e 2022 e que apesar de vislumbrar um cenário melhor não se pode recuperar tudo de uma vez e citou o crescimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

“A Capes que vinha sofrendo cortes, ao longo dos últimos anos, do governo passado, chegou a ter um crescimento de quase R$ 2 bilhões. Claro que vamos lutar para mais investimentos, todos os cortes foram feitos na aprovação do orçamento. Todos os reitores sabem do esforço que estou fazendo para encaminhar ao presidente Lula e ao Congresso Nacional um projeto de lei que possa garantir a sustentabilidade orçamentária nas instituições federais deste país”, comunicou o ministro.

