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América Latina Ministro da Indústria nega que Brasil e Argentina vivam crise diplomática As recentes declarações do presidente argentino, Javier Milei, não prejudicam o diálogo institucional entre os países, afirma ministro

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quinta-feira (30), que desconhece a existência de qualquer crise diplomática entre o Brasil e a Argentina desencadeada por ofensas proferidas pelo presidente argentino, Javier Milei, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento de lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) para o Planalto, no último sábado, 25.

"Eu realmente não conheço nenhuma crise diplomática com a Argentina", disse durante evento na Outlook Agro Brasil, na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex Brasil), em Brasília (DF).

No mesmo evento, o embaixador Alex Giacomelli, atual Secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores (MRE), afirmou que as relações diplomáticas entre os dois países "continuam". "Os fatos são públicos, nosso embaixador foi chamado a Brasília, e, desde então, não houve nenhum fato novo.

Diplomaticamente, nós temos que esperar um pouco para passar essa situação, mas as relações diplomáticas continuam e vamos esperar para que não haja nada além disso", afirmou.

Governo baterá meta de abertura de mercado, dizem ministros

Ministros do governo Lula afirmaram no evento do setor de agronegócio nesta quinta-feira que o Brasil caminha para bater a meta de abertura de novos mercados consumidores para seus produtos agrícolas e industriais em 2026.

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, afirmou que o Executivo deverá superar a meta de abertura de mais de 700 mercados internacionais estabelecida no início do terceiro mandato de Lula.

"O Brasil já celebra 660 novos mercados, e nós vamos bater a meta que nós nos impusemos no início do terceiro governo do presidente Lula, que é abrir mais de 700 mercados.

A essa altura, eu já posso dizer com muita convicção que nós vamos bater essa meta", disse a jornalistas.

O ministro Márcio Elias Rosa afirmou que o agronegócio brasileiro funciona como uma vitrine para os produtos agropecuários brasileiros e abre caminho para uma ampliação da presença de bens industrializados do País em outros mercados também.

"Nossos produtos agrícolas são a porta de entrada para exportar produtos industrializados. Antes de conhecer um bom produto fruto da indústria de transformação, lá fora, o povo conhece o que nós produzimos no agro, o nosso suco de laranja, o nosso café e a nossa carne.

É a nossa vitrine, é a porta de entrada, muitas vezes, para produtos industrializados", afirmou

O ministro também destacou o avanço das relações comerciais com a União Europeia, apesar dos desafios ainda existentes nas negociações. "Com a União Europeia, em maio e junho, nós tivemos um aumento de US$ 2 bilhões na nossa corrente de comércio.

É evidente, é óbvio, que ainda temos dificuldades e problemas para enfrentar. Mas nós vamos superar".

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