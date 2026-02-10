A- A+

Infrações Ministro da Justiça diz não ver problema em consulta popular sobre redução da maioridade penal Wellington César Lima e Silva diz que ideia de relator da PEC da Segurança é 'legítima'

O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, afirmou nesta terça-feira (10) não ver problema na realização de uma consulta popular sobre a redução da maioridade penal para todos os crimes, o que representa uma mudança de discurso no governo. Wellington ressaltou que a possibilidade está prevista no substitutivo em discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e não seria algo imediato.

— O substitutivo contempla a hipótese de consulta. Não seria algo imediato. Há debates se a melhor maneira seria referendo, plebiscito, como iria acontecer — disse.

Para ele, uma consulta popular, como instrumento de democracia direta, não pode ser tratada como algo negativo.

— Não se pode dizer que uma modalidade de consulta popular como exercício de democracia direta seja em si mesma um mal. A ideia de colocar para a sociedade brasileira esse debate é uma ideia legítima e bem orientada— afirmou.

O ministro relatou que teve um primeiro contato com o relator da PEC, deputado Mendonça Filho (União-PE), a quem classificou como alguém de “largueza do diálogo”. Segundo ele, o governo pretende trabalhar em torno de um “consenso nuclear”, embora reconheça que não haverá concordância em todos os pontos.

Wellington disse ainda que há diversas sugestões em análise, mas que o governo adota cautela ao antecipar posições. Uma das ideias mencionadas por ele diz respeito à competência do Tribunal do Júri, com a possibilidade de retirar determinadas modalidades criminosas do júri popular e transferi-las para julgamento por um juiz singular. Segundo o ministro, esse tema “gravita em torno das discussões”.

Mais cedo, antes da fala do ministro, o relator da PEC, Mendonça Filho, afirmou que pode alterar o texto apresentado no fim do ano passado para incluir a redução da maioridade penal para todos os crimes. A proposta original previa a responsabilização criminal de menores de 16 anos apenas em casos de crimes violentos, como homicídio e liderança em organização criminosa.

Segundo o deputado, a ampliação da medida busca atender a demandas da sociedade, como nos casos de crimes de extrema crueldade contra animais. Ele citou o episódio do cão Orelha, morto após agressão de um adolescente de 15 anos, de acordo com investigação da Polícia Civil de Santa Catarina. Mendonça afirmou que a retirada da expressão “crimes violentos” do texto permitiria abarcar esse tipo de conduta, com eventual submissão da mudança a um referendo em 2028.

Veja também