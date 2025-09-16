A- A+

BRASIL Ministro da Justiça recebe visto dos EUA para participar em evento da ONU Lewandowski deve acompanhar o presidente Lula da Nova York semana que vem

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, recebeu, nesta terça-feira, o visto para entrar nos Estados Unidos. Lewandowski, que teve seu ingresso nos EUA suspenso há algumas semanas, deve integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Nova York, na próxima, quando será realizada a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Na última sexta-feira, o governo brasileiro protestou, em reunião em Nova York, contra a demora na concessão de vistos, pelos EUA, para participantes da Assembleia Geral da ONU, no próximo dia 23. A reclamação foi feita em um debate sobre a proibição de palestinos entrarem em território americano.

No caso do Brasil, integrantes do governo dos EUA sinalizaram, na semana passada, que poderão restringir a entrada de membros da comitiva que acompanhará a viagem de Lula da Silva a Nova York. Até o momento, a uma semana da Assembleia Geral, alguns pedidos de vistos para autoridades brasileiras continuam pendentes. É o caso do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.



As relações entre Brasil e EUA estão em seu pior momento e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira passada, levou integrantes do governo americano a ameaçarem adotar novas sanções contra autoridades brasileiras. Hoje, o principal alvo é o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Trump sempre deixou claro que só negociaria o fim da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, se o processo contra Bolsonaro fosse arquivado, o que não aconteceu.

Lula embarcará para Nova York no próximo fim de semana e deverá ficar nos EUA até do dia 25. Na terça-feira, ele fará o discurso de abertura da reunião da Assembleia Geral, seguido pelo presidente dos EUA.

A agenda presidencial também prevê a participação de Lula em eventos sobre democracia, clima e a criação do Estado palestino.

