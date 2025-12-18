A- A+

Operação Sem Desconto Ministro da Previdência diz que governo não sabia sobre envolvimento do nº 2 na fraude do INSS Adroaldo Portal foi exonerado do cargo de secretário-executivo logo após a nova fase da Operação Sem Desconto deflagrada na manhã desta (18)

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou nesta quinta-feira, 18, que o governo Lula não tinha conhecimento sobre envolvimento do número dois da pasta, Adroaldo Portal, no esquema de fraudes nas aposentadorias do INSS. Adroaldo foi preso nesta manhã.

Segundo o ministro, o secretário-executivo foi exonerado logo após a nova fase da Operação Sem Desconto deflagrada nesta manhã "Não tínhamos qualquer informação", disse Wolney, ao ser questionado se o governo sabia da eventual participação de Adroaldo no esquema.

Wolney afirmou ainda que continua com a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "conter a crise, cuidar dos aposentados e estabelecer a integridade e a governança no ministério".

"Seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis. Esse governo não protege ninguém, tanto que há ampla liberdade da CGU e da PF", afirmou o ministro.

Jornalista de formação, Adroaldo Portal já trabalhou no gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e em cargos do Congresso Nacional ligados a políticos do PDT. Weverton foi alvo de busca e apreensão na operação desta quinta-feira.

