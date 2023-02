A- A+

brasília Ministro das Comunicações de Lula omitiu do TSE patrimônio de R$ 2,2 milhões em cavalos O deputado federal licenciado Juscelino Filho teria pelo menos 12 animais em seu haras, no Maranhão

O ministro das Comunicações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Juscelino Filho (União), omitiu do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio avaliado em R$ 2,2 milhões de cavalos da raça ao declarar sua candidatura deputado federal em 2022. Segundo levantamento do jornal Estadão, o político era proprietário de pelo menos 12 animais da raça Quarto de Milha, que ficavam em um haras de sua propriedade na cidade de em Vitorino Freire, no Maranhão.

Os dados foram obtidos através do cruzamento de informações de entidades de criadores e de negociantes de animais. Ao declarar seu patrimônio ao TSE em agosto de 2022, dois meses antes das eleições, o ministro informou ter um patrimônio de aproximadamente R$ 4,5 milhões, incluindo uma aeronave, um apartamento e o terreno onde fica seu haras.

De acordo com o jornal, o valor informado é semelhante ao total das movimentações do ministro em leilões desde 2018, contabilizadas em R$ 4,426 milhões. No período, o politico vendeu 14 animais da mesma raça Quarto de Milha.

Avião da FAB

O ministro tem sido alvo de críticas por ter participado de um leilão de cavalos na última sexta-feira em São Paulo, após ter feito a viagem de Brasília para o estado com um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Na justificativa para o deslocamento, estavam compromissos oficiais que somados tomaram pouco mais de duas horas da agenda de Juscelino Filho. O político, que foi para a capital paulista na quinta-feira e retornou para o Distrito Federal na segunda-feira, também recebeu quatro diárias e meia por conta da viagem, que totalizam R$ 3 mil.

Ainda segundo o Estadão, logo após desembarcar em São Paulo, em 26 de janeiro, uma quinta-feira, o ministro esteve por uma hora na sede de uma operadora de telefonia. No dia seguinte, passou 30 minutos no edifício da Telebras e mais uma hora em um compromisso junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A partir da tarde de sexta e no fim de semana, porém, Juscelino dedicou-se exclusivamente aos cavalos.

Na sexta-feira, 27 de janeiro, na capital paulista, Juscelino foi um dos homenageados no "Oscar do Quarto de Milha". Ele chegou a discursar as "apaixonados pelo cavalo Quarto de Milha" e afirmou que, "na função de ministro de Estado, agora no Poder Executivo", iria "defender cada vez mais" os "esportes equestres" do país.

Ainda de acordo com a reportagem, Juscelino Filho também passou por dois leilões em Boituva, cidade a 122 quilômetros de São Paulo. Os cavalos negociados nesses encontros podem valer mais de R$ 1 milhão. Desta vez, em um racho do empresário Jonatas Dantas, amigo pessoal do ministro, o total movimentado foi de R$ 7,5 milhões.

A presença do titular das Comunicações no local chegou a ser anunciada pelos locutores. "Você já 'lançou' em um leilão e teve a assessoria de um ministro? O comprador 'tá' com assessoria do ministro", frisou um leiloeiro, conforme descreve o Estadão.

No sábado, 28 de janeiro, Juscelino também esteve na reinauguração de uma praça na mesma cidade, agora batizada em homenagem a Roxão, cavalo que pertenceu a Jonatas Dantas e, segundo consta, deu origem a 1.500 filhos até morrer, em 2021, aos 27 anos. A reforma da "Praça do Roxão" custou R$ 195 mil aos cofres da prefeitura local, ainda de acordo com o jornal.

Mais uma vez, o ministro falou ao público do microfone. Ele apresentou-se como membro da "equipe do presidente da República" e prometeu internet grátis no espaço. "Se a gente está vivendo esse momento, muito foi fruto do cavalo Roxão, que tem proporcionado bons momentos na vida de muitos aqui", elogiou.

