Entrevista Ministro das Comunicações Frederico Siqueira é o próximo convidado do podcast 'Direto de Brasília' Pernambucano com mais de duas décadas de atuação no setor de telecomunicações, Frederico ocupa o cargo desde abril, após ser indicado pelo União Brasil

O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, será o entrevistado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o ‘Direto de Brasília’, na próxima terça-feira (10). Pernambucano com mais de duas décadas de atuação no setor de telecomunicações, Frederico ocupa o cargo desde abril, após ser indicado pelo União Brasil com apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Durante a entrevista, ele vai detalhar as estratégias do governo federal para ampliar o acesso à internet e modernizar a infraestrutura de comunicações do país.

Entre os temas em pauta estão a Política Nacional de Cabos Submarinos, o uso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para inclusão digital e os próximos leilões promovidos pela Anatel. O ministro também falará sobre o programa Internet Brasil, que distribui chips para estudantes de baixa renda, a entrega de computadores reciclados, e os esforços para conectar todas as escolas públicas do país, especialmente nas regiões mais isoladas. A implementação da TV 3.0, a modernização da radiodifusão, as próximas fases do 5G e a “Blitz da Telefonia Móvel”, voltada à melhoria do sinal no interior, também estarão no centro da conversa.

O podcast vai ao ar das 18h às 19h com transmissão pelo YouTube da Folha e do meu blog, incluindo cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste e a LW TV, de Arcoverde. São parceiros do programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid.

Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado e a revista Mais Nordeste, de Fortaleza. Os nossos parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o Grupo Grau Técnico.

