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Governo Federal

Ministro das Relações Institucionais diz que afastamento de chefe da PF por Mendonça é 'intromissão'

"O STF precisa tomar providências", escreveu José Guimarães em publicação nas redes sociais

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O ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães, diz que afastamento de chefe da PF por Mendonça é 'intromissão'O ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães, diz que afastamento de chefe da PF por Mendonça é 'intromissão' - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, afirmou que a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de afastar o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é “descabida e uma intromissão onde não lhe cabe”.

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O ministro da articulação política de Lula disse ainda que essa medida “cheira como eleitoral” e que “isso não pode”. “O STF precisa tomar providências”, escreveu em publicação nas redes sociais.

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