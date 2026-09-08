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Governo Federal Ministro das Relações Institucionais diz que afastamento de chefe da PF por Mendonça é 'intromissão' "O STF precisa tomar providências", escreveu José Guimarães em publicação nas redes sociais

O ministro José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, afirmou que a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de afastar o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é “descabida e uma intromissão onde não lhe cabe”.

O ministro da articulação política de Lula disse ainda que essa medida “cheira como eleitoral” e que “isso não pode”. “O STF precisa tomar providências”, escreveu em publicação nas redes sociais.

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