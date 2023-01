Ministro de Lula exibe destruição dentro do Palácio do Planalto: veja vídeo

A- A+

O ministro chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, gravou um vídeo mostrando a destruição do Palácio do Planalto. Na gravação, feita no segundo andar do palácio após a ação terrorista em Brasília, Pimenta mostra o estado da sua sala com televisão quebrada, papeis espalhados e obras de arte no chão. É possível ver computadores e mesas quebradas, além de gavetas reviradas. No vídeo, uma máquina copiadora aparece atirada no chão.

— Estou chegando aqui na minha sala, no segundo andar do Palácio do Planalto, como vocês podem ver foi tudo destruído. Olha aqui, esse monitor. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Uma coisa revoltante, obras de arte. Caos, caos. Patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas, equipamentos, computadores. São marginais que tem que ser tratados como criminosos, que fizeram isso contra a democracia e contra o Brasil — afirmou Pimenta no vídeo.

CAOS E DESTRUIÇÃO: UMA SÍNTESE DO TERRORISMO BOLSONARISTA



A horda que invadiu a sede dos poderes em Brasília fez exatamente o que foi plantado ao longo dos últimos quatro anos: baderna e destruição! pic.twitter.com/f1Opw0Qu5f — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 8, 2023

Veja também

STF Salão Nobre do STF fica totalmente destruído após atos de vandalismo feitos por bolsonarista