Inelegibilidade Ministro de Lula, que moveu ação contra Bolsonaro, Lupi diz que 'belzebu' está inelegível Carlos Lupi publicou em suas redes sociais um vídeo em que celebra a decisão do TSE pela condenação do ex-presidente

O ministro da Previdência Social Carlos Lupi celebrou a condenação de Jair Bolsonaro (PL). Presidente do PDT nacional, partido que entrou com a ação que deixou o ex-mandatário inelegível, afirmou que a sigla "trabalhou arduamente com a justiça" para punir "os antidemocráticos".

— Isso proveniente da responsabilidade do seu descaso com a democracia, ciência, o abuso que cometeu nos últimos quatro anos. Senhor ex, a terra não é quadrada. Senhor ex, agora ex durante muitos e muitos anos — disse em vídeo.

O ex-presidente ficou inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pela reunião com 72 embaixadores em julho do ano passado. Na ocasião, o então chefe do Executivo atacou, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro.

O PDT, partido de Lupi, foi quem moveu o processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por cinco votos a dois, a Corte cassou os direitos políticos de Bolsonaro nesta sexta-feira.

