Resposta Ministro de Lula rebate governador bolsonarista após cobrança da devolução de R$ 465 milhões para SC Renan Filho, da pasta de Transportes, enumera investimento do governo petista no estado

O ministro dos Transportes Renan Filho (MDB) publicou um vídeo, em suas redes sociais, em resposta ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). Em meio a uma crise no estado decorrente das fortes chuvas dos últimos dias, e sob o risco de novas enchentes, o catarinense cobrou do governo federal a "devolução" de R$ 465 milhões gastos pelo Executivo estadual nas estradas federais que cortam o estado, as BRs. Renan Filho rebateu Jorginho afirmando que a gestão Lula investiu "cinco vezes" mais recursos este ano do que em 2022, período do governo Jair Bolsonaro.

O embate começou há alguns dias, quando Jorginho Mello, eleito no estado com o apoio de Bolsonaro, começou a pedir que o governo federal devolvesse R$ 465 milhões. Seu antecessor no cargo, Carlos Moisés (Republicanos) investiu o montante em obras nas BRs nos anos de 2021 e 2022.

— (Queremos) pelos menos esses 465 milhões, que nos devolvam, para a gente ajudar os prefeitos, ajudar a reconstruir os danos que essa chuva, que essas enchentes têm causado ao povo catarinense — diz Jorginho em trecho do vídeo.

Renan Filho usa a fala do governador para "esclarecer" que o novo governo aplicou R$ 1.3 bilhão em obras, o que segundo o ministro representa cinco vezes todo o investimento de 2022 feito no estado.

— Esclarecimentos como esse são importantes, porque é bom observar o governador Jorginho Mello fazer uma crítica exatamente ao governo Bolsonaro, que destinou muito pouco recurso ao estado de Santa Catarina, o que dificultou certamente o andamento de obras estruturantes para o estado, que agora, obviamente, voltaram a andar — rebate Renan.

Ainda na postagem, o ministro dos Transportes cita outros investimentos no estado:

