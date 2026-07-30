A- A+

'Todos iguais' Ministro diz que agentes econômicos devem ser tratados como 'caminhão de japoneses': 'Todos iguais' Comentário foi proferido por Alexandre Silveira durante evento para anúncio de nova regra para comercialização de gás natural da União

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), disse que agentes econômicos que procuram a estatal Pré-Sal Petróleo S.A., ligada à pasta, devem ser tratados "todos iguais", comparando-os a um "caminhão de japoneses". A declaração foi proferida nesta quinta (30) durante um evento sobre as novas regras para a comercialização de gás natural da União.

— Os agentes econômicos, quando procuram um gestor, têm que ser tratados como um caminhão de japonês (sic). São todos iguais. Você não tem um agente de estimação. Pelo menos é o certo para quem está servindo ao país do lado de cá da mesa — disse Silveira.

O GLOBO procurou a pasta sobre o teor da manifestação do ministro, mas não recebeu uma resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue em aberto.

A norma alternada nesta quinta foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética e permite que o gás natural que pertence à União seja vendido diretamente para a indústria nacional por meio de leilões realizados pela Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). Hoje, o produto é vendido para empresas petroleiras habilitadas por meio de leilões públicos e refinarias.

A empresa estatal vinculada ao MME poderá realizar leilões de curto (2026 a 2030) e longo prazos (2030 em diante). O objetivo é baratear o preço do gás natural ao ampliar a oferta do insumo no mercado. Segundo o governo, os certames devem priorizar a indústria de base em setores como química, petroquímica, fertilizantes e petroquímica. A medida também poderá beneficiar as usinas termelétricas.

Veja também