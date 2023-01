Ministro diz que Alvorada precisará de reforma, e mudança de Lula para residência oficial é adiada

A- A+

Hospedados em um hotel na região central de Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, estiveram na terça-feira pela primeira vez juntos no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, para avaliar as condições do local. Nesta quarta-feira (03), foi a vez do ministro da Casa Civil, Rui Costa, visitar o local e o diagnóstico foi que, antes de o casal se mudar, será preciso uma reforma.

De acordo com o ministro, há infiltrações em um dos cômodos do Palácio, que precisará passar por obras com duração de cerca de 20 dias.

Está pingando água em uma sala que era usada para reuniões. Danificou até o assoalho, afirmou o ministro ao GLOBO. Parece que não faziam manutenção.

Segundo Costa, as reformas vão começar imediatamente e só depois Lula e Janja vão se mudar. Até lá, continuarão no hotel em que já estavam hospedados durante o período da transição.

Antes da visita de Lula e Janja na terça-feira, o Palácio da Alvorada passou por uma varredura do esquadrão antibombas da Polícia Federal. O mesmo foi feito no Palácio do Planalto, sede do Executivo, de onde o presidente despachou pela primeira vez nesta quarta-feira desde que tomou posse.

Veja também

Blog da Folha Políticos reagem ao decreto da governadora sobre servidores do Estado