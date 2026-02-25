Qua, 25 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Ministro diz que governo apoiou versão de Derrite do PL Antifacção por falta de opção

De acordo com Wellington Lima e Silva, comando da Câmara indicou que não acolheria redação do Senado

Reportar Erro
O ministro da Justiça, Wellington Lima e SilvO ministro da Justiça, Wellington Lima e Silv - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, disse nesta quarta-feira (25) que o governo não tinha alternativas que não fosse a de tentar amenizar o texto do relator, Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas, na votação do projeto de lei antifacção.

De acordo com o titular da pasta, o comando da Câmara indicou que não acolheria o texto aprovado no Senado.

— Embora reconhecêssemos e tivéssemos uma grande afinidade com o texto do Senado, nós não tínhamos possibilidade de se manifestar sobre ele porque esse texto não seria votado

Leia também

• Governo prepara ofensiva para alterar pontos da PEC da Segurança após ceder no PL Antifacção

• Lula deve sancionar PL antifacção, mas pode vetar prisão preventiva automática para faccionados

• Câmara aprova PL antifacção e endurece penas para crime organizado

Lima e Silva argumenta que, diante da situação, só havia como opção negociar.

— Só existiram duas posturas possíveis: ou cruzarmos os braços e deixarmos que aquela versão tramitasse ou buscássemos melhorar aquela versão.

Ao longo da terça-feira, o governo se dividiu entre aderir ou não ao texto elaborado pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas. O ministro da Justiça era a favor, enquanto a Secretaria de Relações Institucionais, comandada por Gleisi Hoffmann, e a bancada do PT na Câmara eram contra.

Lima acrescentou que foram apresentadas 23 proposições em cinco eixos diferentes ao texto de Derrite e dessas 12 foram acolhidas no texto aprovado.

O ministro da Justiça lamentou que o item que previa a taxação de bets tenha sido rejeitado por um destaque, mas afirmou esperar que o Congresso aprove formas de financiamento de combate ao crime organizado na votação da PEC da Segurança Pública na próxima semana.

— Temos certeza, que o Congresso brasileiro, terá a oportunidade de viabilizar na ocasião, no debate da PEC, proposições estruturantes da financiabilidade segurança pública.

De acordo com Lima e Silva, a taxação de Bets pode ser combinada com outros mecanismos de obtenção de recursos.

— Esse é um caminho possível. Pode ser adotado de forma isolada ou conjuntamente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter