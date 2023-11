Ministro diz que Lula só deveria ligar para Milei após argentino pedir desculpas

A- A+

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou nesta segunda-feira (20) que o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, "ofendeu de forma gratuita" o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que deveria "ligar para se desculpar". Pimenta afirmou ainda que Lula deveria "pensar na possibilidade de conversar" somente após o gesto de Milei.

"Eu (se fosse o Lula), só depois que ele me ligasse para me pedir desculpa, ofendeu de forma gratuita o presidente Lula, cabe a ele um gesto como presidente eleito, de ligar para se desculpar. Depois que acontecesse isso, eu pensaria na possibilidade de conversar" afirmou no Palácio do Planalto.

Durante a campanha, Milei fez uma série de ataques ao presidente Lula, chamando-o, por exemplo, de corrupto e ladrão.

Para o governo brasileiro, o triunfo do candidato do partido A Liberdade Avança sempre foi o pior cenário, não apenas pelas divergências ideológicas e a proximidade de Milei com o ex-presidente Jair Bolsonaro — que já indicou que pretende ir à posse — mas, também, pela ameaça de retrocesso na política de integração regional, pilar da política externa brasileira.

Há divergência profunda entre Lula e Milei sobre a integração latino-americana. O presidente eleito da Argentina pode seguir os passos de seu amigo Bolsonaro e retirar a Argentina da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), e até mesmo interromper o processo de adesão ao Brics, que inclui países com os quais ele já disse não pretender se relacionar e os quais costuma achincalhar publicamente, especialmente a China.

Veja também

julgamento Maioria do STF valida quatro pontos da Lei de Organizações Criminosas