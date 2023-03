Ministro diz que Lula volta a despachar do Planalto a partir desta quarta-feira (29)

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará a despachar do Palácio do Planalto nesta quarta-feira (29), após cinco dias trabalhando do Palácio da Alvorada. Lula foi diagnosticado com pneumonia e influenza A na quinta-feira à noite. A informação foi confirmada pelo ministro Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), que acrescentou que Lula está concluindo as medicações.

O diagnóstico fez com que Lula cancelasse a viagem para a China no sábado. Desde então, ele está na residência oficial, recebendo medicação e sendo acompanhado pela médica da presidência da República, Ana Helena Germoglio.

Apesar da agenda reduzida, Lula segue recebendo ministros e auxiliares. Nesta terça-feira, ele se reúne com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Carlos Lupi (Previdência) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), além dos secretários-executivos da Casa Civil, Miriam Belchior, e da Fazenda, Gabriel Galípolo, para bater o martelo sobre o novo teto do consignado para aposentados e pensionistas.

Mais cedo, ele também recebeu a visita do ministro Mauro Vieira (Itamaraty), mas o tema do encontro não foi divulgado. Interlocutores, no entanto, afirmam não se tratar da agenda da China.

Os médicos que acompanham Lula ainda não fizeram uma avaliação sobre a autorização para o presidente retomar as agendas de viagens. Como Lula não tinha agenda do tipo prevista, a decisão foi adiada.

Veja também

regulamentação da internet Moraes diz que modelo de regulamentação está "falido" e que redes sociais foram "instrumentalizadas"