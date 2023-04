A- A+

brasil Ministro diz ter sido desconvidado de evento do agronegócio após Bolsonaro confirmar presença Carlos Fávaro iria participar da abertura do evento, mas afirmou ter tido o convite retirado; organização da feira nega

O ministro da Agricultura Carlos Fávaro afirmou na quarta-feira (26) que foi "desconvidado" da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, o Agrishow, que ocorre a partir da próxima segunda-feira (1°) em Ribeirão Preto (SP). O desconforto ocorreu após a confirmação de presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na abertura do evento, a maior feira agrícola da América Latina, que teria sido convidado pelo presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Paulo Junqueira.

De acordo com o integrante do governo Lula (PT), ele teria sido informado da participação do ex-presidente na abertura da feira, o que poderia causar tumulto ou constrangimento. Diante do impasse, a organização do evento teria sugerido ao ministro que ele comparecesse ao segundo dia, quando a Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) se reunirá.

Em entrevista à CNN, Fávaro afirmou ter recusado à oferta. O ministro também relatou que já tinha preparado o discurso de abertura para a feira e que entendeu o posicionamento como um "recado". Ele afirmou não "guardar rancor" por não participar desta edição do Agrishow

"Sem nenhum rancor, compreendo as entidades. Eu fui desconvidado talvez para evitar algum mal-estar. Foi pedido se não seria melhor eu ir no dia 2. Eu entendi o recado, compreendo. Em outra oportunidade, eu visito o Agrishow com muito carinho. Tudo no seu tempo" afirmou.

Tradicionalmente, o titular da Agricultura costuma comparecer ao primeiro dia de evento. A ausência ocorre em meio aos movimentos repetidos de aproximação com o setor por parte do governo. Entre os pontos de atrito com Lula está a divisão de atribuições caras ao setor antes unificadas no Ministério da Agricultura e Agropecuária e que agora espalhadas em diversos ministérios, como o do Desenvolvimento Agrário e do Meio Ambiente.

Em nota, a direção da Agrishow negou ter desconvidado Fávaro: "Ministro vem realizando um ótimo trabalho com muita competência para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e sua participação na feira é muito importante para todo o setor", diz trecho.

Já a Sociedade Rural Brasileira (SRB), que participa da organização da feira, publicou um pronunciamento em que afirma que a Agrishow é "democrática, apartidária, difusora de tecnologias e aberta a todos".

"A Sociedade Rural Brasileira reitera a importância da participação e o convite ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a toda equipe do governo federal para que participem da cerimônia de abertura, assim como fica imensamente honrada com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente da República Jair Bolsonaro", diz posicionamento.

Agrishow no governo Bolsonaro

Ao longo do governo de Jair Bolsonaro, o próprio presidente compareceu à feira de agricultura em sua abertura. Em 2022, o então chefe do Executivo entrou no local montado em um cavalo. Em 2020 e 2021, o evento não ocorreu devido à pandemia da Covid-19.

No entanto, em 2019, Bolsonaro também esteve presente junto a então ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na ocasião, ele foi ovacionado ao usar o evento como palanque político e anunciar a suplementação de recursos para o crédito agrícola na safra vigente.

