Ministro do GSI defende antecessor e diz que não houve "facilitação" na invasão ao Planalto

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Marcos Amaro, afirmou que não houve facilitação de integrantes do ministério para invasão do Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Na avaliação do ministro, porém, não houve esforço suficiente para conter a invasão.

O ministro foi convocado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados a dar explicações sobre o vídeo em que o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, aparece caminhando entre golpistas no Planalto na data da invasão. A revelação das imagens provocou a demissão de GDias.

— Não houve facilitação, houve esforço que não foi suficiente pra conter a invasão — afirmou — GSI procurou atuar dentro das possibilidades daquele momento e não teve condições de impedir as invasões. Destaco que quando Palácio foi construído, me parece que não foi pensado a questão de segurança. Para proteção se erguem muralhas, neste caso, cada vidro quebrado se tornou uma porta para entrada de invasores.

Como adiantou em entrevista ao GLOBO, Amaro afirmou que está trabalhando na compra de vidros blindados para o primeiro andar do Palácio do Planalto. O ministro procurou defender o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, de responsabilidades pela invasão, afirmou que o ministro também foi surpreendido pela "rapidez dos acontecimentos":

— As imagens divulgadas pela CNN procuram demonstrar que houve facilitação. Na realidade houve que ele, GDias, estava indicando a porta que conduz do terceiro pra segundo andar do Planalto.

