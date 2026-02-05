A- A+

Assédio Ministro do STJ acusado de assédio é internado, diz assessoria do magistrado Marco Buzzi vai responder a sindicância após filha de advogada o denunciar; magistrado se disse 'surpreendido com o teor das insinuações' e que elas 'não correspondem aos fatos'

Alvo de uma acusação de assédio, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Buzzi passou mal na noite de quarta-feira (4) e foi internado em um hospital de Brasília. Segundo nota divulgada por sua assessoria, o magistrado teve um forte mal-estar e permanece sob cuidados médicos.

De acordo com o comunicado, Buzzi possui um histórico cardíaco — nos últimos cinco anos, foram implantados cinco stents e um marca-passo —, o que exige acompanhamento constante, especialmente em momentos de forte tensão.

Por orientação médica, o ministro foi afastado por licença de saúde por dez dias, prazo que pode ser prorrogado, se necessário. Além de ter pedido a licença médica, Buzzi passou a ser alvo de uma sindicância aberta pelo próprio STJ.

Buzzi, de 68 anos, foi acusado de assédio sexual por uma jovem de 18 anos. Segundo o relato, o episódio teria acontecido em 9 de janeiro em Balneário Camboriú (SC), quando a jovem, filha de um casal de amigos do magistrado, estava tomando banho de mar e ele teria tentado agarrá-la repetidas vezes. A família teria deixado a casa do ministro imediatamente e registrado boletim de ocorrência em São Paulo. Ele nega as acusações.

Como mostrou O GLOBO, em depoimento prestado à corregedoria nacional de Justiça nesta quinta-feira (5), a jovem que apresentou a denúncia de assédio confirmou a acusação e fez um relato detalhado dos fatos. Segundo O GLOBO apurou, o depoimento foi prestado de forma presencial e durou cerca de duas horas.

O GLOBO apurou que a mulher de 18 anos apresentou detalhes do caso. De acordo com relatos feitos por pessoas que acompanham a investigação, ela teria afirmado que decidiu denunciar em razão da confiança que ela e os pais depositavam no magistrado e descreveu como difícil o processo de rememorar os episódios de contato físico indevido.

O caso também chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), por causa do foro privilegiado do magistrado. O processo no STF vai ser relatado pelo ministro Nunes Marques.

Veja também