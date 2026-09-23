Ministro do STJ nega pedido de liberdade de Milton Leite
STJ citou indícios de que o político atuava na gestão de empresas controladas por facção
O ministro Rogério Shietti, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liberdade feito pelo ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil), preso em operação que apura a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) em empresas de ônibus da capital.
O ministro não viu "flagrante ilegalidade" na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a prisão de Leite.
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Schietti avaliou que a motivação para a medida - considerada "imprescindível" para colheita de provas e decretada em razão da gravidade das condutas sob suspeita - segue a jurisprudência do STJ.
Segundo o ministro, a prisão de Milton Leite foi "imposta a partir de elementos concretos", por ser necessária para o "prosseguimento de investigação complexa sobre o gravíssimo fato da infiltração de facção criminosa no transporte público".
O ministro citou a existência de indícios concretos de autoria e participação de Milton Leite, apontado como "gestor direto de empresas controladas pelo PCC".
"Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior", apontou o ministro ao negar o habeas corpus pedido pela defesa do ex-vereador.