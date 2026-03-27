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Judiciário Ministro do STJ promove reflexões jurídicas e institucionais em palestra no Recife Evento reuniu magistrados, advogados, membros do Ministério Público, servidores públicos e representantes da sociedade civil em restaurante de Boa Viagem

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) José Afrânio Vilela ministrou palestra com o tema “Judiciário, Jurisdição e Reformas”, durante almoço no restaurante Spettus Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O evento reuniu magistrados, advogados, membros do Ministério Público, servidores públicos e representantes da sociedade civil.

Na ocasião, o ministro promoveu reflexões jurídicas e institucionais a partir de sua experiência na Corte. Para ele, a importância da palestra está na compreensão de entender a evolução conjunta da área e como ela é refletida para a sociedade.

“É uma alegria estar no Recife, que é um berço jurídico brasileiro, principalmente para tratar de alguns assuntos importantes. É um Brasil que muda, uma sociedade que evolui, uma parte jurídica que é aprimorada. E tudo isso para refletir na sociedade, que é a destinatária final de todos os nossos esforços e todos os nossos trabalhos”, analisou.

Ministro Afrânio Vilela durante palestra no Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Contribuições

Organizada de forma conjunta pelo Instituto dos Magistrados do Nordeste (IMN), a Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal e Estadual e do Ministério Público da União e dos Estados (Anserjufe) e o Grupo de Executivos do Recife (Gere), a palestra trouxe diversas contribuições para os presentes

Para o Presidente do IMN, o desembargador Demócrito Reinaldo Filho, que compôs a mesa do debate, a palestra ficará marcada na história do Poder Judiciário. O evento faz parte de um ciclo de conferências que estão sendo promovidas pelo Instituto.

“A palestra do ministro Afrânio Vilela faz parte de um ciclo de palestras que o Instituto dos Magistrados do Nordeste está organizando para propiciar o debate de temas de relevância nacional e de importância para o nosso país, para a nossa cultura, para temas sociais com a economia. Acho que a discussão desse sistema (judiciário) traz uma contribuição muito grande. Tenho certeza de que esse evento ficará marcado no Poder Judiciário”, afirmou.

Presidente do IMN, o desembargador Demócrito Reinaldo Filho. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Já o procurador da Assembleia Legislativa (Alepe), Sílvio Pessoa de Carvalho, que estava representando o presidente do Gere, Ricardo Lustosa, projetou uma contribuição do debate no ambiente de negócios no estado.

“O tema se reporta a reforma, e reforma tem que ser constante, porque tudo evolui, então não tem sentido estagnar. Mas, ao mesmo tempo que se trata de reforma, deve se tratar também de segurança jurídica, pois o ambiente do negócio exige, tem como pressuposto a estabilidade de contratos e a certeza das regras do jogo. Então o Gere traz esse debate na expectativa de contribuir para o ambiente de negócios no Recife e em Pernambuco”, ressaltou o procurador, que também estava na bancada da palestra.

Sílvio Pessoa de Carvalho esteve representando o presidente do Gere. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Segurança jurídica

Presente no encontro, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o desembargador Francisco Bandeira de Mello, também compôs a mesa do encontro. Para o magistrado, debater segurança jurídica é fundamental para o momento de transformação vivido pelo Judiciário.

“É uma satisfação para nós de Pernambuco receber o ministro Afrânio. Ele trouxe um tema muito importante, que é a segurança jurídica. Na medida em que o mundo vive uma transformação muito intensa, é um desafio para o Judiciário atuar em um só tempo e concomitantemente, em ordem a garantir soluções consentâneas, harmônicas e adequadas a esse tempo de transformação”, destacou.

Presidente do TJPE, o desembargador Francisco Bandeira de Mello. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

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