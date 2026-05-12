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Eleições Ministro do TSE enaltece 'senso de medida' e 'capacidade de aproximação' de Nunes Marques "Em vez da lógica da divisão, cultiva naturalmente o espírito da convergência e da construção comum", destacou Antonio CarlosFerreira

O ministro Antonio Carlos Ferreira, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enalteceu o "senso de medida" e a "capacidade de aproximação" do ministro Kássio Nunes Marques, recém-empossado como presidente da Corte. "Em vez da lógica da divisão, cultiva naturalmente o espírito da convergência e da construção comum", destacou Ferreira. Ele falou em nome da Corte na cerimônia que marca a passagem do comando do TSE, presidido nos últimos dois anos pela ministra Cármen Lúcia.

"Ao ministro Nunes Marques não falta o senso da medida, virtude discreta e essencial que distingue os grandes magistrados: saber quando avançar e quando conter, quando inovar e quando preservar, quando falar e quando silenciar", disse Ferreira, que ocupa uma das vagas no TSE reservadas para magistrados do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"Há, em seu modo de atuar, inequívoca compreensão que instituições se fortalecem menos pelo confronto e do que pela capacidade de aproximação e entendimento", acrescentou.



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