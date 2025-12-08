Seg, 08 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DECISÃO

Ministro do Turismo, Celso Sabino é expulso do União Brasil por continuar no governo Lula

Celso Sabino enfrentou processo na Comissão de Ética do partido União Brasil

Reportar Erro
Ministro do Turismo, Celso Sabino (UB), chegou a redigir uma carta de demissão, mas recuou após pedido de Lula Ministro do Turismo, Celso Sabino (UB), chegou a redigir uma carta de demissão, mas recuou após pedido de Lula - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, foi expulso nesta segunda-feira, 8, dos quadros do União Brasil.

Leia também

• Sabino declara apoio à reeleição de Lula e nega desobediência ao União Brasil

• Sabino reitera compromisso com o governo Lula

• 'Seria uma grande covardia se eu abandonasse o ministério nesse momento', diz Sabino

A decisão foi tomada porque Sabino desobedeceu à ordem para entregar o cargo depois que a cúpula do partido decidiu romper com o governo Lula

Sabino enfrentou processo na Comissão de Ética do União Brasil e já havia dito que não podia sair do governo às vésperas da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30), realizada no Pará.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter