DECISÃO
Ministro do Turismo, Celso Sabino é expulso do União Brasil por continuar no governo Lula
Celso Sabino enfrentou processo na Comissão de Ética do partido União Brasil
Ministro do Turismo, Celso Sabino (UB), chegou a redigir uma carta de demissão, mas recuou após pedido de Lula - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
O ministro do Turismo, Celso Sabino, foi expulso nesta segunda-feira, 8, dos quadros do União Brasil.
A decisão foi tomada porque Sabino desobedeceu à ordem para entregar o cargo depois que a cúpula do partido decidiu romper com o governo Lula
Sabino enfrentou processo na Comissão de Ética do União Brasil e já havia dito que não podia sair do governo às vésperas da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30), realizada no Pará.