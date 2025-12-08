A- A+

DECISÃO Ministro do Turismo, Celso Sabino é expulso do União Brasil por continuar no governo Lula Celso Sabino enfrentou processo na Comissão de Ética do partido União Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, foi expulso nesta segunda-feira, 8, dos quadros do União Brasil.

A decisão foi tomada porque Sabino desobedeceu à ordem para entregar o cargo depois que a cúpula do partido decidiu romper com o governo Lula



Sabino enfrentou processo na Comissão de Ética do União Brasil e já havia dito que não podia sair do governo às vésperas da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30), realizada no Pará.

