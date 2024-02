A- A+

SAÚDE Ministro Fernando Haddad testou positivo para covid-19 Isso poderá comprometer a sua participação presencial nos eventos do G20 no Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi diagnosticado com covid-19, o que poderá comprometer a sua participação presencial nos eventos do G20 no Brasil, que ocorrem nesta semana em São Paulo, informou a pasta. De acordo com a assessoria de imprensa, Haddad se sentiu indisposto no domingo, 25, e fez o teste que apontou infecção pela doença. Apesar disso, o ministro passa bem.

"A participação presencial nos compromissos do G20 ao longo da semana poderá ficar comprometida. No entanto, o ministro presidirá as reuniões previstas para os dias 28 e 29 de fevereiro de forma virtual, com as participações presenciais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan", disse a pasta em nota.





Nesta semana, além de intensa agenda na primeira reunião em nível ministerial da Trilha de Finanças do G20 durante a presidência brasileira no grupo, Haddad também estava escalado para anunciar o novo mecanismo de hedge cambial para instrumentos verdes nesta manhã.

De acordo com a Fazenda, Haddad seguirá fazendo novos testes para, em caso de diagnóstico negativo, estar liberado para participar presencialmente dos eventos do G20 em São Paulo, especificamente nos dias 28 e 29 de fevereiro, quando preside as reuniões. "Reiteramos que a programação oficial do G20 está preservada e que o ministro estará representado em todos os eventos", disse.



