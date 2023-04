Ministro interino do GSI enviou a Moraes informações sobre servidores que aparecem em imagens

A- A+

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, afirmou nesta quinta-feira (20) que enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes informações sobre servidores que aparecem nas imagens de 8 de janeiro divulgadas pela "CNN" na última quarta-feira (19).

Em publicação no Twitter, Cappelli afirmou que forneceu informações sobre a identificação de personagens que apareceram nas filmagens.

O vídeo divulgado mostra o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, o Gdias, interagindo com invasores dentro do Palácio do Planalto. As imagens culminaram na demissão de Gdias na última quarta.

" Acabei de responder aos questionamentos feitos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, acerca da identificação dos servidores que aparecem nas imagens divulgadas ontem. Vamos acelerar a sindicância em curso no GSI", escreveu Cappelli.

Na manhã desta quinta-feira, Moraes fixou um prazo de 24 horas para que Cappelli informasse quais os servidores que aparecem nas imagens divulgadas pela CNN e as providências tomadas.

Veja também

Blog da Folha Assembleia Legislativa homenageia a Folha de Pernambuco