Ministro José Múcio sai em defesa das Forças Armadas sobre fake news. Confira

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, defendeu, ontem, a atuação das Forças Armadas durante a catástrofe que assola o Rio Grande do Sul. Múcio lamentou a propagação de notícias falsas, segundo ele, algumas pessoas estão “pensando em eleições” durante a tragédia.

“Enquanto nós estamos lutando para salvar vidas, essas pessoas estão pensando em eleições, em votos, em agredir as pessoas. Isso é um momento que não tem nada a ver com partido, com ideologia. Estamos tratando de seres humanos”, disse o ministro.

O ministro desembarcou no Estado ontem com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. É a quarta vez que ele visita o RS desde que as chuvas se intensificaram. Em tempo, em entrevista ao portal UOL, Múcio defendeu a implementação de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio Grande do Sul. A ideia do ministro teria como objetivo garantir a segurança dos moradores do Estado.

Apesar de ainda não ter sido cogitado de forma oficial o uso do mecanismo, o ministro afirmou já estar “preparado”, caso seja preciso. Na última terça-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Polícia Federal (PF) vai apurar eventuais crimes relacionados à disseminação de informações falsas sobre a calamidade no estado.

“Eu faço um apelo para que os senhores façam uma campanha e combatam para que as pessoas saiam de suas trincheiras políticas. Venham nos ajudar aqui fora, ajudem o RS e, depois, retornem para suas batalhas políticas e eleitorais, porque esse momento exige responsabilidade, fraternidade e amor ao próximo”, completou o ministro da Defesa.

